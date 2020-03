Uni verbietet Mitarbeitern Reisen in Corona-Risikogebiete

Medizinischer Mundschutz liegt auf einem Tisch. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Zum Schutz gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat die Universität Hamburg ihren Mitarbeitern Dienstreisen in Risikogebiete verboten. Man dürfe auch nicht im Transit durch die Gebiete reisen, erklärte Hochschulpräsident Dieter Lenzen am Mittwoch in einer 13-minütigen Videobotschaft. Lenzen bat aus Risikogebieten zurückkehrende Studenten, zunächst 14 Tage zu Hause zu bleiben. Bei Veranstaltungen an der Universität mit mehr als zehn Personen sollen die Namen und E-Mail-Adressen der Teilnehmer erfasst werden.

In sehr ernstem Ton gab Lenzen auch Hygieneratschläge: «Nach allem was wir wissen, ist ausführliches Händewaschen bis zu drei Minuten eine angemessene Form der Prophylaxe gegen eine Corona-Infektion, wenn es oft genug am Tag stattfindet.» Nach Angaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung dauert gründliches Händewaschen 20 bis 30 Sekunden. Der Hochschulpräsident betonte, dass die Anweisungen keine Panikmache seien, sondern die Universität nur ihre Verantwortung wahrnehme.

Unterdessen wies der NDR seine Mitarbeiter an, nach einer Rückkehr aus den vom Robert-Koch-Institut benannten Gebieten zunächst Kontakt zum Vorgesetzten aufzunehmen und bis zu 14 Tage dem Arbeitsplatz fernzubleiben. Nach einer ärztlichen Abklärung könne die Frist verkürzt werden, in Abstimmung mit der Betriebsärztin und den Vorgesetzten in Ausnahmefällen sogar ganz auf die Abwesenheit verzichtet werden.

Bislang sind in Hamburg fünf Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 bestätigt worden. Unter den Betroffenen sind ein Kinderarzt und ein Labormitarbeiter, die beide am Universitätsklinikum Eppendorf beschäftigt sind.

