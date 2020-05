Uni Kiel: Richtlinie zum Umgang mit Diskriminierung

Kiel (dpa/lno) – Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) hat zum achten Deutschen Diversity-Tag eine Richtlinie zum Umgang mit Diskriminierung, sexualisierter Gewalt und Mobbing verabschiedet. «Diskriminierung, sexualisierte Gewalt und Mobbing werden an unserer Universität nicht geduldet», erklärte die Vizepräsidentin für Diversität, Anja Pistor-Hatam, am Dienstag. Die Richtlinie richte sich vor allem an Studentinnen und Studenten. Die Uni-Mitarbeiter seien bereits durch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz generell vor Diskriminierung am Arbeitsplatz geschützt. Für Studentinnen und Studenten traf das der Uni zufolge bislang nur bedingt zu.

