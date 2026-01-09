Uni Hannover erlaubt Vorlesungen in Präsenz

09. Januar 2026 10:35
Juristen in Hannover müssen meist nicht zur Uni kommen. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa
Hannover (dpa/lni) –

An der Universität Hannover können Vorlesungen trotz des Winterwetters auch in Präsenz stattfinden. Es gebe keine Regelung für die gesamte Hochschule, die etwa Distanzlehre vorschreibe, sagte eine Sprecherin. Ob Vorlesungen im Hörsaal oder digital stattfinden, liege in der Verantwortung der Dozentinnen und Dozenten. «Beispielsweise aus der juristischen Fakultät ist uns bekannt, dass die meisten Vorlesungen online stattfinden werden», sagte die Sprecherin. Andere Universitäten in Niedersachsen äußerten sich ähnlich.

