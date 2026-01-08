Uni Hamburg rät wegen des Winterwetters von Präsenz ab

Wegen des Sturmtiefs «Elli» sollen die Veranstaltungen an der Universität Hamburg am Freitag möglichst digital stattfinden. (Archivbild) Bodo Marks/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Angesichts des nahenden Sturmtiefs «Elli» hat die Universität Hamburg von Präsenzveranstaltungen am Freitag abgeraten. «Wenn es möglich ist, werden Lehrende gebeten, ihre Lehrveranstaltungen digital durchzuführen», heißt es in einem Schreiben der Hochschulleitung.

Sollte das nicht möglich sein, solle sich eine witterungsbedingte Abwesenheit von Studierenden nicht nachteilig auf die Teilnahme an der Lehrveranstaltung im Semesterverlauf auswirken. Die Beschäftigten der Universität sollen in Abstimmung mit den verantwortlichen Führungskräften im Homeoffice arbeiten. Geplante Präsenztermine sollten am Freitag nach Möglichkeit digital abgehalten werden.