Unglück bei Familienfeier: Kind verschluckt sich und stirbt

Hamburg (dpa/lno) – Ein fast zwei Jahre altes Kleinkind hat sich in Hamburg-Eißendorf an einer Weintraube verschluckt und ist erstickt. Der Vorfall habe sich an Heiligabend zur Mittagszeit bei einer Weihnachtsfeier ereignet, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte versuchten demnach noch vor Ort, den Jungen zu reanimieren. Sie brachten ihn anschließend in ein nahe gelegenes Krankenhaus, wo die Ärzte ihn jedoch nach rund zwei Stunden für tot erklären mussten. Ehrenamtliche Mitarbeiter eines Kriseninterventionsteams betreuten laut Polizeiangaben im Anschluss zahlreiche Angehörige des Kindes. Zuvor hatten bereits mehrere Medien über den Vorfall berichtet.