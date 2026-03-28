Ungemütliches Wochenende in Niedersachsen erwartet

Hannover (dpa/lni) –

Die Menschen in Niedersachsen können sich in den kommenden Tagen auf ungemütliches Wetter einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kann am letzten Märzwochenende auch Schnee fallen.

Der Samstag startet mit einem grauen Wolkenteppich und Regen im gesamten Bundesland. Zum Vormittag hin lockert es sich voraussichtlich auf. Zwischenzeitlich können Regenschauer und Gewitter auftreten. Im Nordwesten werden diese durch Windböen mit bis zu 55 km/h begleitet. Zudem bringt das trübe Wetter im Oberharz tagsüber auch Neuschnee von bis zu zwei Zentimetern. Die Thermometer im Niedersachsen zeigen währenddessen Temperaturen zwischen 7 und 11 Grad.

In der Nacht zu Sonntag kann es im Osten Niedersachsens bei Temperaturen von minus 2 Grad glatt auf den Straßen werden. Grund hierfür ist laut dem DWD überfrierende Nässe auf der Fahrbahn. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen dann auf bis zu 12 Grad. Wolken und Regen bleiben auch am Sonntag ständige Begleiter.