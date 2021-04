Unfallfahrerin von Ratekau in Psychiatrie

Ratekau (dpa/lno) – Die 29 Jahre alte Frau, die am Sonntag mit ihrem Auto in einen Bungalow in Ratekau gefahren ist, befindet sich in der Psychiatrie. Ein Amtsarzt habe sie am Sonntag vorläufig in die geschlossene Abteilung eines Krankenhauses eingewiesen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Frau war am Sonntagmorgen mit einem Auto mit dänischem Kennzeichen in einen Bungalow in Ratekau im Kreis Ostholstein gefahren, nachdem sie Polizeiangaben zufolge bereits zuvor durch ihre Fahrweise aufgefallen war.

Das elf Monate alte Kind, das mit im Auto saß, wurde nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft seinem Vater übergeben, der es mit zurück nach Dänemark nahm. Die 29-Jährige habe noch nicht vernommen werden können, hieß es in der Mitteilung.

Knapp drei Stunden vor dem Vorfall in Ratekau war die Autofahrerin von anderen Verkehrsteilnehmern als Falschfahrerin auf der Autobahn 1 in Richtung Fehmarn gemeldet worden. Laut Polizei verliefen eine Alkoholkontrolle und ein Drogenschnelltest negativ.

© dpa-infocom, dpa:210412-99-173228/2

Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft