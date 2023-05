Unfall wegen Falschfahrerin auf A293: Niemand verletzt

Oldenburg (dpa/lni) –

Eine Autofahrerin hat am Samstag bei Oldenburg auf der Autobahn 293 gewendet, ist mit ihrem Wagen in die verkehrte Richtung gefahren und hat so einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, konnten die Fahrer der ersten beiden entgegenkommenden Fahrzeuge noch rechtzeitig bremsen. Ein weiteres Auto sei bei dem Versuch anzuhalten und auszuweichen aber mit dem vor ihm bremsenden Wagen zusammengestoßen. Verletzt wurde bei dem Vorfall in Höhe des Autobahnkreuzes Oldenburg-Nord niemand, wie die Polizei mitteilte.

Zwei Fahrzeuge wurden beschädigt, eines davon musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 13.500 Euro. Gegen die 65 Jahre alte Falschfahrerin werde nun ermittelt.