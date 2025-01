Unfall sorgt für Vollsperrung der A1

Lübeck (dpa/lno) –

Ein Autounfall hat am Nachmittag für eine stundenlange Vollsperrung der Autobahn 1 in Richtung Lübeck gesorgt. Ein Auto hatte sich gedreht und war in die Leitplanke gekracht, wie eine Sprecherin der Regionalleitstelle sagte. Dabei wurden zwischen den Anschlussstellen Barsbüttel und Stapelfeld Diesel und Öl über alle drei Fahrstreifen verteilt. Die A1 musste in Richtung Lübeck deshalb voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde abgeleitet.

Der Fahrer des Autos kam den Angaben nach ins Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.