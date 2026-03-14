Unfall nach Verfolgungsjagd – eine Frau schwer verletzt

Elmshorn (dpa/lno) –

Bei einer Verfolgungsjagd in der Nähe von Elmshorn (Kreis Pinneberg) ist es zu einem Unfall gekommen – eine Frau ist dabei schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, verfolgten die Beamten den Wagen bereits aus Hamburg.

Am frühen Morgen wollte eine Streife der Hamburger Polizei den Wagen mit drei Insassen kontrollieren. Der 30 Jahre alte Autofahrer gab plötzlich Gas, um vor der Polizei zu fliehen. Nach einer Verfolgung bis nach Elmshorn verlor er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Seine Beifahrerin wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der 30-Jährige und eine 15 Jahre alte weitere Insassin des Autos blieben unverletzt.

An der Verfolgungsfahrt waren Einsatzkräfte aus Hamburg und Schleswig-Holstein beteiligt. Warum der Fahrer vor der Polizei floh, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen hierzu laufen.