Unfall mit zwei Schwerverletzten in Noer

Noer (dpa/lno) –

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Noer (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind zwei Menschen verletzt worden. Eine 58 Jahre alte Frau habe mit ihrem Wagen von der Bäderstraße aus abbiegen wollen, teilte die Polizeidirektion Neumünster mit. Dabei sei sie am Sonntag mit dem Fahrzeug eines aus Eckernförde kommenden 33-Jährigen frontal kollidiert.

Eine der beiden am Unfall beteiligten Personen war in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und wurde von der Feuerwehr befreit. Beide Autofahrer seien schwer verletzt in die nächstgelegenen Krankenhäuser gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Dabei kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Die Polizei ermittelt nun die genaue Unfallursache. Durch den Zusammenstoß wurde ein Auto in einen Graben geschleudert. Die Bäderstraße war im Bereich der Unfallstelle für die Rettungs- und Bergungsarbeiten bis 17:15 Uhr gesperrt.