Ein Streifenwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Hille (dpa/lnw) – Bei einen Unfall mit einem Müllwagen in Hille im Kreis Minden-Lübbecke ist am Freitag ein Autofahrer aus Niedersachsen schwer verletzt worden. Laut Polizei war das tonnenschwere Fahrzeug nach ersten Ermittlungen vermutlich in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten. Der 48 Jahre alte Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt. Das Unfallopfer aus Diepenau im Landkreis Nienburg kam ins Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:211119-99-67056/3

Mitteilung mit Foto