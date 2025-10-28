Unfall mit Linienbus – Fahrgast schwer verletzt

Kiel/Schwentinental (dpa/lno) –

Gleich vier Unfälle mit Verletzten haben sich am Morgen in Kiel und Schwentinental ereignet. Die schwersten Verletzungen erlitt der Fahrgast eines Linienbusses. Auf der Bundesstraße 76 in Kiel war ein Auto bei einem Fahrspurwechsel mit dem Bus zusammengeprallt, wie die Polizei mitteilte. Im Bus wurden drei Menschen leicht und ein Fahrgast schwer verletzt. Zwei Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht.

Kurz zuvor war auf der Bundesstraße 202 ein Auto beim Abbiegen mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengeprallt, wie es hieß. Beide Fahrer wurden leicht verletzt, einer von ihnen wurde ins Krankenhaus gebracht.

Zehn Minuten nach dem Unfall mit dem Linienbus prallten ein Auto und eine Radfahrerin zusammen, die versuchte, die Kaistraße zu überqueren. Die Frau wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Auf der Bundesstraße 76 kollidierten zudem in Fahrtrichtung Eckernförde ein Lkw und ein Auto. Der Lkw-Fahrer, der auf die Bundesstraße auffahren wollte, schliff den Pkw noch einige Meter mit. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand.