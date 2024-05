Unfall mit Linienbus: 60-Jähriger im Krankenhaus gestorben

Hamburg (dpa/lno) –

Ein 60-jähriger Fußgänger, der vergangene Woche in Hamburg von einem Linienbus angefahren und lebensgefährlich verletzt wurde, ist im Krankenhaus gestorben. Der Mann erlag am Wochenende seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er hatte am Donnerstagabend im Stadtteil Hoheluft-West an einer Bushaltestelle die Straße überquert. Zeitgleich hatte laut Polizeiangaben ein 57 Jahre alter Busfahrer mit seinem Fahrzeug die Haltestelle angesteuert und den Mann angefahren. Der Fußgänger war nach dem Unfall zunächst ins Krankenhaus gebracht worden. Zum genauen Hergang ermittelt die Verkehrsdirektion.