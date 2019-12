Ein Rettungswagen ist mit eingeschaltetem Blauchlicht im Einsatz. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild

Friesoythe (dpa/lni) – Ein Pedelec-Fahrer ist bei einem Zusammenprall mit einem Laster am Montag in Friesoythe im Landkreis Cloppenburg lebensgefährlich am Kopf verletzt worden. Der 84-Jährige sei plötzlich von einem Radweg auf die Straße gefahren, teilte die Polizei mit. Ein von hinten kommender Lasterfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und erfasste in den Mann. Der Pedelec-Fahrer wurde mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

