Unfall mit Landwirtschaftsfahrzeug – Mädchen schwer verletzt

14. März 2026 9:17
Eine 16-Jährige hat sich bei einem Unfall auf einem Feldweg im Kreis Emsland schwer verletzt. (Symbolbild) Monika Skolimowska/dpa
Eine 16-Jährige hat sich bei einem Unfall auf einem Feldweg im Kreis Emsland schwer verletzt. (Symbolbild) Monika Skolimowska/dpa

Handrup (dpa/lni) –

Bei einem Verkehrsunfall bei Handrup (Landkreis Emsland) ist eine 16-Jährige schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr sie ein kleines landwirtschaftliches Fahrzeug. Ersten Erkenntnissen zufolge kam die junge Frau am Freitagnachmittag ohne Fremdeinwirkung von einem Feldweg ab und prallte frontal gegen einen Baum am Straßenrand. Die 16-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Warum sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, wird derzeit ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:260314-930-815332/1

Copy LinkCopy Link
Zur Startseite