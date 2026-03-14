Unfall mit Landwirtschaftsfahrzeug – Mädchen schwer verletzt

Handrup (dpa/lni) –

Bei einem Verkehrsunfall bei Handrup (Landkreis Emsland) ist eine 16-Jährige schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr sie ein kleines landwirtschaftliches Fahrzeug. Ersten Erkenntnissen zufolge kam die junge Frau am Freitagnachmittag ohne Fremdeinwirkung von einem Feldweg ab und prallte frontal gegen einen Baum am Straßenrand. Die 16-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Warum sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, wird derzeit ermittelt.