Unfall mit Kanone auf Schützenfest: Mann in Lebensgefahr

Berge (dpa/lni) –

Beim Zünden einer Kanone im Rahmen eines Schützenfestes in Berge (Landkreis Osnabrück) hat sich ein 70-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Die Kanone sei am Freitagabend früher als geplant losgegangen, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Der 70-Jährige habe unmittelbar daneben gestanden, um Vorbereitungen zum Zünden zu treffen. Er habe schwere Verbrennungen erlitten und sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht worden. Das Zünden alter Kanonen gehört der Website des Berger Schützenvereins zufolge zur dortigen Tradition. Die Kanonen funktionieren demnach mit Schwarzpulver.