Unfall mit fünf Fahrzeugen auf A1 – ein Toter

Bei einem Unfall auf der Autobahn 1 ist ein Mann gestorben, eine Frau wurde schwer verletzt und auch zwei Hunde starben. Kai Moorschlatt/dpa

Stuhr (dpa/lni) –

Bei einem Unfall mit fünf Fahrzeugen auf der Autobahn 1 im Landkreis Diepholz ist ein 56-Jähriger gestorben. Eine 58 Jahre alte Frau erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Zudem wurden mehrere Menschen leicht verletzt. Auch zwei Hunde starben laut Polizei bei dem Unfall, ein Hund wurde verletzt und kam in eine Tierklinik. Ein weiterer war demnach flüchtig.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei zwischen der Anschlussstelle Bremen-Brinkum und dem Autobahndreieck Stuhr. Die Autobahn wurde in diesem Bereich in Fahrtrichtung Osnabrück gesperrt.

Demnach war ein Fahrzeug aufgrund eines technischen Defekts auf dem mittleren Fahrstreifen stehen geblieben. Ein nachfolgendes Auto konnte noch anhalten, drei weitere Fahrzeuge prallten jedoch in die stehenden Autos.

Fahrerin und Beifahrer in einem Fahrzeug eingeklemmt

In einem Fahrzeug wurden zwei Menschen eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite beide. Der 56 Jahre alte Beifahrer wurde reanimiert, starb jedoch noch vor Ort. Die 58 Jahre alte Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Auch die vier Hunde befanden sich in diesem Auto.

In den anderen Fahrzeugen befanden sich laut Feuerwehr insgesamt acht weitere Menschen, die zum Teil unverletzt blieben oder leicht verletzt wurden. Auch sie wurden durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an, ein Gutachter ist am Unfallort.