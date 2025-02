Unfall mit E-Roller – Fahrer verstirbt im Krankenhaus

Hamburg (dpa/lno) –

Ein E-Rollerfahrer ist nach einem Unfall im Krankenhaus verstorben. Am frühen Samstagmorgen wurde der schwer verletzte Mann leblos in einem Park im Hamburger Stadtteil Eidelstedt von Passanten gefunden, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Diese haben noch versucht, den etwa 40-jährigen Mann wiederzubeleben, bevor er ins Krankenhaus gebracht wurde. In der Notaufnahme verstarb der Fahrer des E-Rollers an seinen Verletzungen.

Wann genau der Unfall passierte und wie es dazu kam, ist laut Angaben der Rettungskräfte derzeit unklar. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass keine weiteren Personen an dem Unfall beteiligt waren.