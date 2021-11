Unfall mit drei beteiligten Autos und vier Verletzten

Das Blaulicht an einem Polizeiwagen blinkt. Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Wobeck (dpa/lni) – Bei einem schweren Verkehrsunfall in Wobeck (Landkreis Helmstedt) mit drei beteiligten Fahrzeugen sind vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war am Montagnachmittag zunächst ein Wagen in einer Rechtskurve mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein dahinter fahrendes Auto ebenfalls in den Unfall verwickelt. Mehrere Fahrzeuginsassen mussten von der Feuerwehr aus ihren demolierten Autos befreit und in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

© dpa-infocom, dpa:211116-99-13680/2

PM