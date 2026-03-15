Unfall mit 7 Autos auf A 23-Brücke über Nord-Ostsee-Kanal

Sieben Fahrzeuge waren in den Unfall am frühen Morgen verwickelt. (Symbolbild). Lino Mirgeler/dpa

Schafstedt (dpa/lno) –

Bei Nebel und Glätte sind auf der Brücke der Autobahn 23 über den Nord-Ostsee-Kanal sieben Fahrzeuge in einen Unfall involviert gewesen. Zwei Menschen wurden leicht, ein Fahrzeuginsasse schwer verletzt, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte.

Der Unfall ereignete sich demnach zwischen Schafstedt (Kreis Dithmarschen) und Hanerau-Hademarschen (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Zuvor hatte der NDR berichtet.

Weitere Informationen zum Unfallhergang gibt es laut Polizei aktuell nicht. Für die Räumungsarbeiten wurde die Brücke drei Stunden gesperrt, inzwischen fließt der Verkehr jedoch wieder.