Unfall mit 3,4 Promille – Fahrer ohne Führerschein gestoppt

22. November 2025 11:05
Bei einem Alkoholtest am frühen Morgen misst die Polizei in Emden bei einem Autofahrer fast dreieinhalb Promille. (Symbolbild) Soeren Stache/dpa
Emden (dpa/lni) –

Ein stark betrunkener Autofahrer mit mehr als drei Promille hat in Emden einen Unfall verursacht. Der 43-Jährige sei mit seinem Wagen auf das Auto einer vor ihm fahrenden Frau aufgefahren, teilte die Polizei mit. Beide blieben unverletzt. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann zeigte am frühen Freitagmorgen einen Wert von 3,4 Promille an. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Eine Fahrerlaubnis hatte er nicht. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

