Unfall in Tremsbüttel: Fahrer flieht und taucht wieder auf

Tremsbüttel (dpa/lno) –

Nach einem Unfall in Tremsbüttel (Kreis Stormarn) hat der Fahrer offenbar versucht, sich vor der Polizei zu verstecken. Am frühen Sonntagmorgen war der Wagen des 35-Jährigen in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und liegend zum Stillstand gekommen, wie die Polizei mitteilte.

Der Fahrer sei danach zunächst von der Unfallstelle geflüchtet, dort aber später wieder von Anwohnern – nicht jedoch von der kurze Zeit später eintreffenden Polizei – gesichtet worden. An seiner Meldeadresse nur unweit von der Unfallstelle entfernt trafen die Beamten ihn ebenfalls nicht an. Nachdem dort allerdings ein Rettungswagen geordert wurde, fanden die Beamten den 35-Jährigen schließlich doch. Zuerst hatte die «Hamburger Morgenpost» berichtet.

Der Fahrer kam mit einer Beinverletzung ins Krankenhaus. Aufgrund von Indizien wie einer geröteten Bindehaut wurde ein Bluttest auf Alkohol und Drogen vorgenommen. Das Ergebnis steht noch aus.