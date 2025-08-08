Unfall in Norderstedt: Fahrer verletzt, Straße voll gesperrt

Norderstedt (dpa/lno) –

Ein 55 Jahre alter Lastwagenfahrer ist bei einem Unfall in Norderstedt (Landkreis Segeberg) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, blieb daraufhin die frequentierte Umgehungsstraße Schleswig-Holstein-Straße am Donnerstag in beide Richtungen fast zwölf Stunden lang voll gesperrt und wurde erst am späten Abend wieder freigegeben.

Nach Polizeiangaben war der Lkw aus noch ungeklärter Ursache am Donnerstagmorgen von der Fahrbahn abgekommen und gegen mehrere Bäume geprallt. Der Fahrer wurde in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall liefen rund 500 Liter Diesel auf die Straße. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten waren entsprechend langwierig und kompliziert. Gegen 22 Uhr wurde die Straße dann wieder freigegeben. Die Sperrung betraf auch die Auffahrt zur A7 in Richtung Hamburg.