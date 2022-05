Unfall in Melle: 26-Jähriger Bielefelder tödlich verletzt

Blick auf den Kleintransporter und Lastwagen an der Unfallstelle. -/Nord-West-Media TV/dpa

Melle (dpa) –

Bei einem Verkehrsunfall in Melle im Landkreis Osnabrück ist ein 26-Jähriger aus Bielefeld tödlich verletzt worden. Er war Beifahrer eines Kleintransporters, der am Dienstnachmittag von einem Lastwagen erfasst wurde. Wie ein Polizeisprecher sagte, wurde der ebenfalls aus Bielefeld stammende Fahrer lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Dem Sprecher zufolge soll der Transporter trotz eines Stoppschildes eine Straße überquert haben, der Lkw sei von rechts gekommen und habe den Kleintransporter seitlich erfasst. Der Lkw-Fahrer kam demnach mit schweren Verletzungen in eine Klinik.