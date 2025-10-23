Unfall in Linkskurve: 81-Jähriger schwer verletzt

Ein 81-Jähriger ist mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und hat sich dabei schwer verletzt. (Symbolbild) Stefan Puchner/dpa

Lehe (dpa/lni) –

Ein 81 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall in Lehe (Landkreis Emsland) schwer verletzt worden. Der Fahrer sei am Mittwochabend in einer scharfen Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und habe anschließend ein Verkehrsschild überfahren, wie die Polizei mitteilte. Das Auto kam neben der Fahrbahn zum Stehen.

Der Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. An dem Wagen entstand Totalschaden in Höhen von rund 7.000 Euro. Warum der Mann von der Straße abkam, ist bisher nicht bekannt.