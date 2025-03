Unfall in Hamburg-Dulsberg – Jugendliche rasen in 30er-Zone

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Dulsberg fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Fahrzeug gegen einen Steinpoller und verletzte eine Fußgängerin. Wie die Polizei mitteilte, ist das Fahrzeug mit fünf jungen Erwachsenen in der Nacht zu Samstag in einer Tempo 30er-Zone aus noch zu ermittelnden Gründen von der Fahrbahn abgekommen gegen einen Steinpoller geprallt und schließlich quer auf der Straße zum Stehen gekommen.

Die Insassen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen und erlitten nur leichte Kopfverletzungen, teilte die Polizei mit. Eine 37-jährige Fußgängerin wurde durch Trümmerteile leicht verletzt. Zeugen berichteten von hoher Geschwindigkeit, doch die genaue Unfallursache wird noch ermittelt. Der rund 200 Kilogramm schwere Poller wurde durch den Aufprall etwa 50 Meter weit geschleudert. Die Schadenshöhe kann bisher nicht ermittelt werden.