Unfall in Hamburg-Altstadt – Zwei Männer verletzt

Als zwei Männer in Hamburg-Altstadt eine Straße überqueren wollten, kam es zu einem Unfall mit einem Taxi. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg-Altstadt sind zwei 30 und 50 Jahre alte Fußgänger bei einem Unfall verletzt worden, der ältere von ihnen lebensgefährlich. Nach Angaben der Polizei wollten die beiden Männer in der Nacht eine Straße am Deichtorplatz überqueren. Ein 65-Jähriger querte zeitgleich mit seinem Taxi von der Straße Oberbaumbrücke kommend den Platz, seine Ampel zeigte laut Polizei mutmaßlich grün. Es sei zum Unfall gekommen.

Zu den genauen Ursachen laufen den Angaben zufolge noch die Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen. Der 30-Jährige wurde schwer verletzt. Sein Zustand sei stabil, teilten die Beamten weiter mit. Der Taxifahrer erlitt einen Schock. Alle drei Beteiligten wurden in ein Krankenhaus gebracht.