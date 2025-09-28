Unfall im Sachsenwald – Motorradfahrer in Lebensgefahr

Friedrichsruh (dpa/lno) –

Bei einem Unfall im Sachsenwald östlich von Hamburg ist ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Eine Autofahrerin habe in der Nähe von Friedrichsruh (Kreis Herzogtum Lauenburg) nach links in einen Waldweg einbiegen wollen und dabei den entgegenkommenden Zweiradfahrer übersehen, sagte eine Polizeisprecherin. Der Verletzte im Alter von Mitte 20 sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Die Autofahrerin mittleren Alters erlitt einen Schock.