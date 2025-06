Ein Fahrradfahrer stößt in einem Kreisverkehr mit einem Pkw zusammen. (Symbolbild) Soeren Stache/dpa

Ratzeburg (dpa/lno) –

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 32 Jahre alter Radfahrer in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) schwer verletzt worden. Der 32-Jährige fuhr am Freitagmorgen zeitgleich mit einem 59 Jahre alten Autofahrer in den Kreisverkehr, wie die Polizei mitteilte. Bisher ist noch unklar, wie es zu dem Zusammenstoß kam. Der Radfahrer kam ins Krankenhaus.