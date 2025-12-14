Unfall im Kreis Pinneberg – Fünf Jugendliche verletzt

Ein Auto mit Teenagern kracht gegen einen Baum in Heede, zwei von ihnen erleiden schwere Verletzungen. (Symbolbild) Silas Stein/dpa

Heede (dpa/lno) –

Bei einem Verkehrsunfall in Heede im Kreis Pinneberg sind am Samstagabend fünf Jugendliche verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein Auto mit fünf Insassen gegen 20.20 Uhr frontal gegen einen Baum geprallt.

Alle fünf Jugendlichen im Alter von 16 bis 19 Jahren konnten sich nach Angaben der Polizei eigenständig aus dem stark beschädigten Wagen befreien. Zwei von ihnen erlitten schwere Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Warum der 18-jährige Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, sei derzeit noch unklar. Nach aktuellem Stand schwebe niemand in Lebensgefahr.