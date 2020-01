Ein Polizeifahrzeug an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Wittbek (dpa/lno) – Bei der Kollision von einem Auto mit einem Motorrad sind am Sonntag in Wittbek (Kreis Nordfriesland) zwei Menschen schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestand nicht, wie eine Sprecherin der Regionalleitstelle am Sonntag sagte. Der Autofahrer hatte den Motorradfahrer offenbar an einer Kreuzung übersehen, wie es hieß. Angaben zum Alter machte die Regionalleitstelle nicht. Zuvor hatte NDR 1 Welle Nord berichtet.