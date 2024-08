Unfall im Hafenbecken von Geesthacht – 20-Jähriger stirbt

Ein 20-Jähriger wurde nach einem Unfall im Geesthachter Hafenbecken in ein Krankenhaus gebracht – dort starb er. (Symbolbild) Hannes P Albert/dpa

Geesthacht (dpa/lno) –

Nach einem Unfall im Hafenbecken von Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist ein 20-Jähriger am späten Donnerstagabend gestorben. Ob der junge Mann zum Baden in die Elbe sprang oder ins Wasser stürzte, konnte eine Sprecherin der Polizei in Ratzeburg nicht genau sagen. Eine Tauchergruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) habe den Mann gesucht. «Unter Reanimationsmaßnahmen ist er ins Krankenhaus eingeliefert worden.» Dort sei der 20-Jährige wenig später gestorben. Die Polizei ging von einem Unfall aus, eine Fremdeinwirkung sei nicht festgestellt worden.