Unfall durch Übermüdung – Zwei Verletzte

Gegen die Fahrerin wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. (Symbolfoto) Marcus Brandt/dpa

Holle (dpa/lni) –

Bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 444 bei Holle (Landkreis Hildesheim) sind zwei Menschen verletzt worden. Die 75-jährige Fahrerin sei aufgrund von Übermüdung in Fahrtrichtung Grasdorf auf der Fahrbahn nach links abgekommen, teilte die Polizei mit.

Das Auto prallte gegen eine Überführung und landete im Straßengraben. Die Fahrerin und ihr 77-jähriger Beifahrer konnten sich laut Polizei selbstständig aus dem stark beschädigten Auto befreien. Sie wurden aber dennoch wegen ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Aufgrund der Unfallursache «Übermüdung» seien gegen die 75-jährige-Fahrerin mehrere Strafverfahren eingeleitet worden, hieß es weiter. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Für die Unfallaufnahme und die Bergung des Fahrzeugs wurde die B444 kurzzeitig einspurig gesperrt.