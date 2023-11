Unfall beim Einparken im Parkhaus: Zwei Schwerverletzte

Wolfenbüttel (dpa/lni) –

Bei einem missglückten Parkmanöver in Wolfenbüttel sind zwei Frauen schwer verletzt worden. Eine 85-Jährige sei mit ihrem Auto in einem Parkhaus ungebremst gegen eine Betonwand geprallte, teilte die Polizei am Samstag mit. Es werde ermittelt, ob sie bei ihrem Wagen mit Automatikgetriebe möglicherweise das Brems- und Gaspedal verwechselt habe. Die Fahrerin und ihre 76 Jahre alte Mitfahrerin wurden am Freitagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden.