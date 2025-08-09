Unfall beim Abbiegen – Treckerfahrer schwer verletzt

Engelbrechtsche Wildnis (dpa/lno) –

Ein Landwirt ist bei einem Unfall mit seinem Trecker im Kreis Steinburg schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher bestätigte, stieß der Fahrer beim Linksabbiegen mit einem zuvor hinter ihm fahrenden Auto zusammen. Zuvor hatte die «Hamburger Morgenpost» über den Unfall vom Samstagmorgen berichtet.

Laut Sprecher übersah der 57-jährige Treckerfahrer das Auto, welches zum Überholen angesetzt hatte. Der Fahrer des Autos blieb demnach unverletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein naheliegendes Krankenhaus. Die Strecke in der Ortschaft Engelbrechtsche Wildnis war infolge des Unfalls am Samstagmorgen für längere Zeit gesperrt.