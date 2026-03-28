Unfall beim Abbiegen – drei Kinder unter den Verletzten

Heede (dpa/lni) –

Bei einem Unfall zweier Autos im Landkreis Emsland sind sechs Menschen verletzt worden, darunter drei Kinder. Den ersten Erkenntnissen nach, habe eine 41 Jahre alte Autofahrerin beim Linksabbiegen in Heede ein entgegenkommendes Auto übersehen, teilte die Polizei mit. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrerin, ihre 38 Jahre alte Beifahrerin, drei Kinder im Alter zwischen 8 und 10 Jahren sowie der 51-jährige Fahrer des anderen Autos wurden dabei am Freitag leicht verletzt.