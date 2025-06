Unfall bei Elmshorn – Frau schwer verletzt aus Auto befreit

Elmshorn (dpa/lno) –

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der B431 zwischen Elmshorn und Neuendorf (Kreis Pinneberg) sind eine Frau schwer und zwei Männer leicht verletzt worden. Ein 67-jähriger Autofahrer aus Berlin war am Montagabend aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort leicht versetzt mit dem Wagen eines Paares aus Neuendorf frontal zusammengestoßen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Der Unfallverursacher sowie der 56-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos wurden leicht verletzt. Die Frau des 56-Jährigen wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste vom Rettungsdienst befreit werden. Sie wurde mit schweren Verletzungen per Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Hamburg gebracht.