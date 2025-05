Apen (dpa/lni) –

Ein Motorradfahrer ist bei Apen im Landkreis Ammerland schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte den Mann laut Angaben der Polizei beim Wenden an einer Bushaltestelle übersehen, woraufhin es am Mittwochabend zum Zusammenstoß kam. Der 69-jährige Motorradfahrer prallte gegen die Motorhaube des Wagens. Er wurde den Angaben zufolge in ein Krankenhaus gebracht und intensivmedizinisch behandelt. Der 67 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt.