Hamburg (dpa/lno) –

Ein Baggerfahrer ist bei einem Arbeitsunfall am Samstagvormittag auf der Veddel in Hamburg lebensgefährlich verletzt worden. Der 55 Jahre alte Mann bediente bei Bauarbeiten einen Kleinbagger, der aus zunächst ungeklärter Ursache umkippte, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei sei der Mann unter dem Gerät eingeklemmt worden. Der 55-Jährige musste reanimiert werden und kam in ein Krankenhaus.