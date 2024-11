Unfall: Autofahrer kracht gegen Weihnachtsmarktbude

In Emden ist ein Autofahrer am Abend gegen eine Weihnachtsmarktbude gekracht und danach geflüchtet. (Archivbild) Karsten Klama/dpa

Emden (dpa/lni) –

Ein Autofahrer ist am Abend in Emden gegen einen Weihnachtsmarktstand gekracht und danach mit seinem Wagen zunächst geflüchtet. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, wie die Polizei mitteilte. Es habe sich eindeutig um einen Unfall aufgrund eines Fahrfehlers des Autofahrers gehandelt, darauf deuteten sowohl Angaben von Zeugen als auch die Spurenlage hin, hieß es.

Kurze Zeit nach dem Unfall gegen 19.10 Uhr hätten Einsatzkräfte einen beschädigten Wagen in der Innenstadt in Emden entdeckt, bei dem es sich vermutlich um das Unfallauto handele, sagte ein Polizeisprecher. Auch mehrere zu dem Wagen gehörende Menschen seien angetroffen worden. Derzeit werde ermittelt, was genau passiert sei. Der Weihnachtsmarktstand sei leicht beschädigt worden, hieß es.