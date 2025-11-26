Unfall auf Föhr: Vier Männer teils lebensgefährlich verletzt

Wyk auf Föhr (dpa/lno) –

Bei einem Autounfall auf Föhr sind vier Männer schwer verletzt worden – zwei von ihnen lebensgefährlich. Der 34-jährige Fahrer war am Dienstagabend mit drei weiteren Männern ähnlichen Alters in einem Auto auf der Landesstraße 214 zwischen Nieblum und Wyk (Kreis Nordfriesland) unterwegs, als das Fahrzeug von der Straße abkam, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Flensburg. Zuerst hatte der «NDR» berichtet.

Der Wagen schleuderte nach rechts über den Seitenstreifen, streifte einen Baum und überschlug sich schließlich auf einer nahen Pferdekoppel. Vier Rettungshubschrauber – darunter auch einer der Bundeswehr – flogen die Verletzten in Kliniken nach Kiel, Rendsburg, Flensburg und Heide. Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Unfallhergang dauern an.