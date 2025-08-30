Unfall auf der A2 – zwei Schwerverletzte

Nach einem Unfall auf der A2 waren zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Bad Nenndorf (dpa/lni) –

Bei einem Unfall auf der A2 zwischen Lauenau und Bad Nenndorf (Landkreis Schaumburg) mit sieben beteiligten Autos sind nach derzeitigem Stand drei Menschen verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, meldete ein Notarzt bislang zwei Schwerverletzte und einen Leichtverletzten. «Die Kräfte vor Ort verifizieren aber immer noch, wie viele wirklich verletzt wurden und wie das Schadensbild dort aussieht», sagt der Polizeisprecher.

Die Lage sei noch unübersichtlich. Bislang ist den Angaben zufolge auch noch unklar, wie viele Menschen in den beteiligten Autos saßen. Neben einem Großaufgebot an Rettungskräften waren der Polizei zufolge auch zwei Rettungshubschrauber im Einsatz.

Gegen 14.24 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem Unfall alarmiert. Wie es zum Unfall kam, ist nach aktuellem Stand bislang nicht bekannt. Die A2 wurde in Richtung Berlin voll gesperrt.