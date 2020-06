Unfall auf Abfahrt der A7: Mann lebensgefährlich verletzt

Ein Rettungshubschrauber fliegt über einen Flugplatz. Foto: Stefan Sauer/zb/dpa/Symbolbild

Neumünster (dpa/lno) – Ein Mann hat sich mit seinem Wagen auf der Autobahn 7 überschlagen und ist dabei lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, fuhr der 40-Jährige am Donnerstag mit 180 Kilometer pro Stunde über die Abfahrt Neumünster-Süd und touchierte das Auto einer Frau. Sie wurde leicht verletzt. Anschließend rammte der Wagen des Mannes den Aufprallschutz an der Ausfahrtsgabelung und überschlug sich. Der Mann kam per Rettungshubschrauber in ein Kieler Krankenhaus. Wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die A7 wurde zwischen Neumünster-Süd und Großenaspe zwischenzeitlich voll gesperrt.