Unfall auf A7 sorgt für Vollsperrung in Richtung Hamburg

16. März 2026 21:09
Bei einem Verkehrsunfall wurden drei Menschen verletzt. (Symbolfoto) Daniel Vogl/dpa
Bei einem Verkehrsunfall wurden drei Menschen verletzt. (Symbolfoto) Daniel Vogl/dpa

Owschlag (dpa/lno) –

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 7 in Richtung Süden zwischen Owschlag und Rendsburg-Büdelsdorf sind drei Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Die Autobahn werde voraussichtlich noch bis 22.00 Uhr gesperrt bleiben, teilte die Polizei mit. 

Ein Lastwagen war aus bisher unbekannter Ursache auf einen anderen Lastwagen am Stauende aufgefahren. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau. Die Straße wurde stark verschmutzt und musste von der Autobahnmeisterei gereinigt werden.

© dpa-infocom, dpa:260316-930-825448/1

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