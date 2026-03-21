Unfall auf A7 bei Hannover – zwei Menschen schwer verletzt

Hannover (dpa/lni) –

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 7 in Richtung Kassel sind zwei Menschen schwer, vier weitere Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 31-Jähriger am Morgen am Autobahnkreuz Hannover-Kirchhorst auf das vor ihm fahrende Auto auf. Durch den Aufprall prallte das Fahrzeug gegen die Seitenschutzplanke, das Auto des 31-Jährigen stieß gegen die Mittelschutzplanke.

Der 31-Jährige und ein 17 Jahre alter Mitfahrer erlitten schwere Verletzungen. Weitere vier Insassen wurden leicht verletzt. Der Schaden wird derzeit auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die Autobahn wurde zwischen 2.40 Uhr und 4.15 Uhr zunächst vollständig gesperrt. Im Verlauf des Vormittags kann es aufgrund von Reinigungsarbeiten zu weiteren Sperrungen kommen.