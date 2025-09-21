Unfall auf A36 – Motorradfahrer stirbt

Wolfenbüttel/ Flöthe (dpa/lni) –

Bei einem Auffahrunfall im Landkreis Wolfenbüttel ist ein Motorradfahrer gestorben. Am Samstagabend war auf der A36 in Richtung Halle ein Pärchen mit ihrem Auto einem 46-jährigen Motorradfahrer von hinten aufgefahren, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Motorradfahrer sei noch am Unfallort an seinen Verletzungen gestorben. Das Paar, ein 51-jähriger Mann und eine 43-jährige Frau, soll einen Schock erlitten haben und ins Krankenhaus gebracht worden sein. Zunächst sei unklar, wer von den beiden das Auto gefahren habe.