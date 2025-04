Unfall auf A31 – mehrere Fahrzeuge beteiligt

Der Fahrer des Transporters wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Wietmarschen (dpa/lni) –

Ein 67-Jähriger ist nach einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen auf der Autobahn 31 im Landkreis Grafschaft Bentheim in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Fahrer eines Transporters übersah ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge in Höhe Wietmarschen beim Überholen ein Auto.

Der 53-jährige Autofahrer habe noch versucht auszuweichen, sei aber mit dem Transporter kollidiert und im Anschluss mit seinem Wagen gegen die Mittelschutzplanke geprallt. Der Transporter wurde durch den Aufprall gegen einen Lkw geschleudert, wie es weiter hieß. Für die Reinigungsarbeiten war am Abend eine Spur in Richtung Süden gesperrt, so die Polizei.