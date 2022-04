Unfall auf A2: Zwei Menschen verletzt

Peine (dpa/lni) –

Auf der Autobahn 2 in Richtung Hannover hat sich bei Peine ein Auto mit Anhänger überschlagen. Zwei Personen wurden bei dem Unfall am Samstagmittag in dem Fahrzeug eingeklemmt und mussten aus dem Wagen befreit werden, wie die Polizei in Braunschweig mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte einen der Insassen ins Krankenhaus. Die andere Person sei mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden. Beide seien schwer verletzt.

Die Autobahn wurde zwischen Peine und Hämeler Wald gesperrt. Etwa zwei Stunden nach dem Unfall war demnach nur eine der drei Fahrspuren befahrbar. Der Verkehr staute sich auf mehrere Kilometer. Nähere Hintergründe zur Unfallursache waren zunächst nicht bekannt.