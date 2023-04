Unfall auf A2 bei Helmstedt: Rettungshubschrauber im Einsatz

Helmstedt (dpa/lni) –

Nach einem Unfall am frühen Montagabend ist die A2 bei Helmstedt in Fahrtrichtung Hannover vorübergehend voll gesperrt worden. Grund war der Einsatz eines Rettungshubschraubers, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei sagte. Demnach wurde ein Mensch schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen waren ein Auto und ein Lastwagen an dem Unfall beteiligt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Am Abend gegen 19.20 Uhr wurden alle Fahrbahnen wieder für den Verkehr freigegeben.